Když Britové v referendu v červnu roku 2016 odhlasovali brexit, ostatní Evropané byli v šoku. Ale na faktu, že Velká Británie odejde z Evropské unie, dokázali přece jen najít něco pozitivního. Těšili se, že už se nebudou muset dívat do tváře Nigela Farage. Člověka, který dlouhá léta propagoval brexit jako žádný jiný britský politik. "Konečně se zbavíme zdroje největšího plýtvání v evropském rozpočtu, což je váš plat," vmetl Farageovi na jednání Evropského parlamentu do tváře Guy Verhofstadt, lídr evropských liberálů, mezi něž patří i české hnutí ANO. Narážel na fakt, že Farage v EP skoro za 20 let, kdy byl europoslancem, prakticky nic nedělal a využíval ho jen proto, aby se zviditelnil.