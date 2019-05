Když se Velká Británie a země Evropské unie nedávno dohodly, že brexit by měl nastat 31. října, jen s malou dávkou ironie to mnoho komentátorů označilo za symbolické. Kauza jménem "britský odchod z EU" se táhne už téměř tři roky. Pokud by měla vyvrcholit v poslední říjnový den, tedy v den svátku Halloween, bylo by to skutečně příznačné. Strašidla a kostlivci už k brexitu patří stejně jako k Halloweenu.