Cristina Fernándezová, bývalá argentinská prezidentka a nyní senátorka, připravuje návrat ve velkém stylu. Po čtyřleté pauze se chce opět vrátit do nejvyšších pater politiky. V říjnu se pokusí získat post viceprezidentky. Doplní tak kandidaturu Alberta Fernándeze, jenž usiluje o prezidentskou funkci. Fernández a exprezidentka nejsou příbuzní, mají pouze stejné příjmení. Dříve působil jako šéf kabinetu jejího muže Nestora Kirchnera, jenž zastával nejvyšší post v letech 2003 až 2007. V Argentině je prezidentský systém vlády, podobně jako třeba v USA.

Přestože je u části populace politička stále populární, mnozí jí vyčítají, že během svého prezidentství zvýšila daně, a to i na zemědělský export, nebo zavedla přísné kontroly kapitálového trhu.

Levicová populistka naopak může těžit z hospodářských potíží současné hlavy státu Mauricia Macriho, který bude na podzim svůj mandát obhajovat. Loni tamní hospodářství kleslo o 2,5 procenta a inflace dosáhla zhruba 50 procent.

Do říjnových voleb je ale ještě daleko. Fernándezovou navíc čeká soud, který může její plány zkomplikovat. Bývalá prezidentka se u něj bude zodpovídat z podezření z korupce a zločinného spolčení. Vyšetřovatelé se domnívají, že se podílela na umělém navýšení ceny velkých stavebních projektů. Celkem asi 50 kontraktů na infrastrukturní stavby získal podnikatel Lázaro Báez, který měl údajně blízko ke zmíněnému Nestoru Kirchnerovi. Pokud by ji soud shledal vinnou, hrozí jí až 15 let vězení. Politička ale obvinění odmítá a tvrdí, že je zpolitizované.