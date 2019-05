Největší nákladní dopravce na tuzemské železnici ČD Cargo se chystá v příštích letech investovat miliardy do oprav svých vlaků a vagonů. Současně plánuje nakupovat nové. "Do pěti let se chystáme proinvestovat 15 miliard korun," říká Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah, pod které ČD Cargo spadá. Nákladní dopravce nakoupí desítky nových lokomotiv a stovky nákladních vagonů.