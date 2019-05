Lidé, kteří v loteriích, sázkách nebo třeba při pokeru vyhrají více než sto tisíc korun, budou muset nově podle návrhu ministerstva financí zaplatit srážkovou daň 15 procent. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) tím de facto zavádí novou daň. Dosud byli výherci hazardních her od placení daně z příjmů fyzických osob osvobozeni. Návrh chce Schillerová v příštím týdnu přidat k balíčku, který kromě vyššího zdanění hazardu zvyšuje spotřební daň na tabák či líh. Materiál v pondělí schválila vláda a nyní zamíří do sněmovny. Změny by měly začít platit příští rok.