◼ Divadlo

Cirque du Soleil

O2 arena, Praha, od pátku do neděle

Dvakrát v pátek, sobotu i v neděli vystoupí v pražské O2 areně umělecká skupina Cirque du Soleil se svou inscenací Toruk. Ta je inspirována sci-fi filmem Avatar, odehrává se však tisíce let před ním a vypráví o dvou chlapcích, kteří chtějí ochránit posvátný strom.

◼ Festival

United Islands

Praha, 31. května a 1. června

Pošestnácté a opět v pražském Karlíně se tento pátek a sobotu uskuteční festival United Islands of Prague, který nevybírá vstupné. Vystoupí na něm mladé britské kapely jako The Sherlocks nebo Husky Loops, z českých Kapitán Demo, The Atavists nebo Zrní. Festival také v předstihu připomene 30. výročí sametové revoluce.

◼ Jazz

Cécile McLorin Salvantová

Dox+, Praha, 1. června

Tři ceny Grammy za všechny tři své poslední desky dostala americká jazzová zpěvačka Cécile McLorin Salvantová, která v sobotu vystoupí v novém sále pražského Centra současného umění Dox. Jedná se o jeden z posledních koncertů festivalu Pražské jaro. Salvantovou stejně jako na jejím posledním albu doprovodí klavírista Sullivan Fortner.

◼ Happening

ZUŠ Open

Po celé ČR, 1. června

Už potřetí se uskuteční celostátní happening základních uměleckých škol, který pořádá nadační fond mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Do akce se zapojilo téměř 500 hovorově řečených "zušek". V Praze se akce bude konat v sobotu od půl jedenácté dopoledne až do večera ve Valdštejnské zahradě.

◼ Výstava

Milena Dopitová

MeetFactory, Praha, do 9. června

Na červeném koberci v pražské galerii MeetFactory defilují čtyři monstra. Multimediální umělkyně Milena Dopitová tyto třímetrové plechové sochy vytvořila z vykrajovátek na perníčky, kovových špiček cukrářských zdobítek nebo pantů od dveří. Výstava Dopitové však nabízí i mnoho dalšího.

◼ Literatura

Timothy Snyder

Nakladatelství Paseka a Prostor 2019

Ve své nové knize Cesta k nesvobodě, která právě vyšla v překladu Martina Pokorného, americký historik Timothy Snyder popisuje metody, jimiž Rusko na Západě vyvolává dojem, že nic není pravda a vše lze zpochybnit. Snyder tentokrát rozebírá ukrajinské, americké a zejména ruské dějiny uplynulých osmi let.

◼ Opera

Figarova svatba

Stavovské divadlo, Praha, 31. května

Už vloni měla Mozartova slavná opera v režii Magdaleny Švecové premiéru ve Stavovském divadle, kde provedení svých děl kdysi řídil sám autor. Současná inscenace je pozoruhodná tím, že hraběte Almavivu zpívá světově žádaný basbarytonista Adam Plachetka. Na jevišti stane také tento pátek.

◼ Klasická hudba

Jessica Cottisová

Obecní dům, Praha, 2. června

Na jednom z posledních večerů festivalu Pražské jaro měla Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídit mexická dirigentka Alondra de la Parraová, z osobních důvodů se na poslední chvíli omluvila. Zastoupí ji australsko-britská dirigentka Jessica Cottisová. Na programu bude Aruťunjanův Koncert pro trubku a orchestr a Stravinského Petruška.

