Kamil Vašíček žil život jako většina kluků, vystudoval střední školu, hrál florbal, lyžoval. Jenže ve dvaceti přišel těžký úraz páteře a všechno bylo náhle jinak. Kamil se nevzdal, a i když je upoutaný na elektrický vozík, stále sportuje. Dnes, v 35 letech, je šestinásobným mistrem Česka, vicemistrem světového poháru a účastníkem paralympijských her v Riu v boccie, což je sport podobný známé francouzské hře pétanque. Ovšem přizpůsobený tak, aby jej mohli hrát i lidé s těžkým poškozením páteře. Nejen kvůli sportu a potřebným rehabilitacím musel Kamil Vašíček vyřešit zásadní věc: samostatný přesun z místa na místo. Pomohlo speciálně upravené auto, do něhož na vozíku najede a rodiče ho v něm odvezou tam, kam potřebuje. "S ohledem na velikost jsme si tehdy vybrali Volkswagen Caddy. Větší vůz by pro nás byl zbytečný, menší zase moc malý," říká Kamil. Auto má modifikovanou podlahu, do níž je sklopena speciální rampa přístupná zezadu pátými dveřmi. Po ní se vozíčkář do auta dostane, při jízdě je pak na svém místě bezpečně zajištěn. Ruční naložení je v případě elektrického vozíku prakticky nemožné, váží přes 100 kilogramů. Pro celou rodinu je praktické, že úprava nebrání v běžném používání auta i ve chvíli, kdy zrovna neveze vozíčkáře. Sklopený nájezd nepřekáží ve výhledu a k dispozici je velký zavazadlový prostor. Vůz se dá navíc snadno prodat, podobné rampy prý dnes u ojetin poptávají i řemeslníci.