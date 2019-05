Pár dní předtím, než britský šéfkuchař Jamie Oliver na svém Facebooku oznámil, že jeho restaurace ve Velké Británii krachují, sdílel na svém profilu video o výrobě domácí pizzy nebo těstovin. Klasických italských jídel. Jenže byla to právě síť jeho restaurací Jamie's Ita­lian, která dostala impérium známého kuchaře z televize do problémů.

Řetězec podniků, které měly adresy jako Hilton London Tower Bridge nebo Covent Garden, se nedokázal v gastronomickém světě udržet. "Je to byznys, který se nepovedl. Byl to špatný koncept, ceny za pronájem prostor byly astronomické, udělali chyby v managementu, nebyl personál. Mělo to skončit už dávno," míní popularizátor gastronomie a zakladatel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. Podle něj podniky drželo jen to, že jméno Jamie Oliver je silná značka.