Pokud by John Bolton byl citlivka nebo nezkušený politický nováček, musel by si myslet, že jako poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost brzy skončí. Když v poslední době něco řekne, prezident Donald Trump jeho výrok okamžitě zpochybní. Bije to do očí, protože poradce pro národní bezpečnost je jedna z nejdůležitějších funkcí americké administrativy, na úrovni ministra zahraničí.

Ve středu Bolton obvinil Írán z útoků na ropné tankery v Perském zálivu. "Myslím, že je jasné, že to byly námořní miny z Íránu. Kdo jiný by to mohl udělat? Někdo z Nepálu?" prohlásil během návštěvy Spojených arabských emirátů. Už před pár týdny oznámil vyslání letadlové lodi a těžkých bombardérů do kritické oblasti. A od Pentagonu si vyžádal plán možného nasazení až 120 tisíc vojáků.