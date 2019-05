Modernizovat armádu není jednoduchá věc. Vyžaduje to totiž jednu v Česku řídkou vlastnost: politickou odpovědnost při rozhodování o tom, co je v danou chvíli a za daných podmínek nejvhodnější a finančně možné. Vzhledem ke komplikovanému procesu zbrojních nákupů pak každý musí zvažovat i svoji případnou trestní odpovědnost, i kdyby měl ty nejčistší úmysly.

Armáda modernizaci potřebuje, o tom není sporu. Premiér Andrej Babiš si včera na zbrojním veletrhu IDET v Brně novinářům stýskal, že se Česká republika zbavila před více než dvaceti lety zbrojního průmyslu, a musí tak utrácet miliardy za nákup například bojových vozidel pěchoty ze zahraničí, místo aby je vyráběla sama. Je to typické premiérovo populistické tlachání místo toho, aby zajistil férovou a pokud možno rychlou soutěž. Není to ovšem jen jeho chyba: Podobné problémy mají v okolních zemích visegrádské čtyřky všichni. Kombinace velkých peněz a vlivu domácího průmyslu vytváří příliš mnoho prostoru pro různá pokušení a manipulace. Výsledkem jsou často nepromyšlené a nedotažené nákupy, s nimiž si vojáci − uživatelé − musí nějak poradit. Na druhou stranu má Babiš pravdu, když říká, že chce urychlit nákupy zbraní způsobem mezivládní dohody. Ten je tím nejprůhlednějším a v zásadě nejrychlejším, co je k dispozici. Jenže už dva ministři premiérovy strany ANO − Martin Stropnický a Karla Šlechtová − si i na tomto procesu vylámali zuby, stačí se podívat na nákup vrtulníků nebo radarů.

S oběma má nyní šanci pohnout Lubomír Metnar. Podle úterního prohlášení z IDET bude nákup radarů dořešen během léta a něco podobného se očekává ještě letos v případě vrtulníků. Podobně je tomu i v případě bojových vozidel pěchoty, kolem procesu jejich výběru se ale točí řada nejasností a původní plán mít smlouvu do konce roku vypadá čím dál méně reálně. Připomíná to situaci v Polsku, které si tento týden s velkou pompou řeklo Američanům o desítky nových bitevníků F-35, ale má problémy vybavit armádu mnohem méně sofistikovanými zbraněmi. Slováci si zase koupili letadla F-16 i vrtulníky Black Hawk hlavně jako politickou úlitbu Američanům, místo dlouho dojednávaných jiných evropských produktů. A Maďaři loni v listopadu překvapili všechny přímou politickou objednávkou tanků, houfnic a vrtulníků od Německa − mezivládní dohodou, kterou tak velebí Andrej Babiš. Na rozdíl od Česka maďarská vláda Viktora Orbána není pod takovým drobnohledem a kritikou opozice i médií jako Babišův kabinet, může si proto něco takového dovolit. Kritiky totiž Orbán zadupal do země.

Držme tedy Andreji Babišovi a Lubomíru Metnarovi palce, aby české vojáky vybavili co nejlépe a za co nejlepší ceny. A zároveň je nuťme, aby za nákupy převzali politickou odpovědnost, kterou jim vlastně dal už volič. Jen si to vrcholní politici odmítají připustit.

