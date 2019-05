Budu chodit tak dlouho do Poslanecké sněmovny, až bude přijata třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb. Vytrpíme i hlasování o 800 pozměňovacích návrzích, řekla nedávno ministryně financí Alena Schillerová. Trpět bude minimálně ještě v pátek, včera se ze zhruba osmi stovek projednala pouhá čtvrtina. Zato diskuse stála za to.

Člověk si může o EET myslet cokoliv, nicméně se nelze zbavit dojmu, že v tomto případě opozice stojí na ztracené vartě. Podle průzkumu ministerstva financí je 68 procent obyvatel pro EET. Ujala se i rétorika o tom, že EET narovnává podnikatelské prostředí, takže se před zákonem a daněmi stali skutečně všichni sobě rovnými. To, že to tak úplně nemusí souviset s realitou, nevadí. Étos rovného přístupu ke zdanění funguje možná víc než samotná EET, jejíž přínosy do státního rozpočtu jsou diskutabilní. Také platí, že ti, na které "spadla" EET v první a druhé vlně, rozšíření podporují − vcelku logicky. Nevidí jediný důvod, proč by oni měli a druzí ne. Podporovatele má i ve výrobcích pokladen a softwaru, protože EET vytvořila nové ekonomické odvětví, které také potřebuje obživu − tedy nové klienty s novou povinností. I proto poslanecká diskuse spíš připomínala exhibicionistickou show než věcnou diskusi.

Na čem se ale podnikatelé shodnou, je, že by výměnou za EET uvítali větší úlevy a vstřícnější přístup finanční správy. A nejde jen o drakonické pokuty, které ostatně nedávno zamítl i ostravský krajský soud, který se zastal prodejce, jemuž finanční správa "napařila" pokutu 11 tisíc za nevydání EET účtenky ke koláčku za 10 korun. Vysvětlení soudu o tom, že pokuta byla likvidační a že korunový prohřešek státní finance nezruinoval, bylo logické a bylo by fajn, kdyby k podobnému myšlenkovému postupu dospěl i berňák. Nejde však o jedinou věc, která trápí podnikatele − trvalkou je třeba povinnost odvádět daň z přidané hodnoty i z nezaplacených faktur (i to může podnikatele zruinovat), stejně jako přísné pokuty při nesplnění podmínek kontrolního hlášení. Jediné, kde se situace uklidnila, jsou zajišťovací příkazy a i tady pomohlo množství soudů, které finanční správa prohrála.

Sněmovna prohlasovala zvýšení limitu pro papírové účtenky, nižší DPH na literaturu a z EET vypadli předvánoční prodejci kaprů. Na co se menší podnikatelé těšit nemohou, je úleva v podobě paušálního poplatku místo daně a sociálních odvodů. Jenže − za prvé na tuto změnu nejsou připravené státní systémy IT, takže by ani nemohla platit od ledna příštího roku, jak se původně plánovalo. A za druhé návrh jednotné daně vylučuje slevy na dani, které si podnikatel může uplatnit, takže nedává valný smysl. Nepomůže ani lákadlo nepotřebného účetnictví − podnikatel stejně bude muset prokázat, že nepřesáhl milionovou hranici tržeb. EET se v ekonomice zabydlelo a zrušení se očekávat nedá − bez ohledu na všechny výroky opozice, která by místo neúčelné exhibice měla dotlačit finance k novému, nikoliv represivnímu přístupu k daňovým poplatníkům.

