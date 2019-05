Když Maroš Šandor vyjde ze své kanceláře na chodbu mosteckého azylového domu, skočí mu do náruče zhruba dvouleté děvče. "Kde máš botičky, princezno?" ptá se Šandor a holčička se rozesměje. Z bytu vyjde její matka s malým chlapcem v závěsu. Než vyrazí s dětmi na procházku, dá se s mužem do řeči.

V zařízení je podobných rodin šest. Kdyby nenašly útočiště tady, hrozilo by, že dospělí skončí na ulici a děti v ústavu. Azyl by rodiče měli využít k tomu, aby si dali život aspoň trochu do pořádku − sehnali si práci, začali splácet dluhy, našli si pronájem, vyřešili rodinné či zdravotní problémy. Třiačtyřicetiletý Maroš Šandor jim na cestě k cíli pomáhá.

Jeho vlastní cesta přitom původně měla vést úplně jinudy. Šandor, který odmalička žije v Mostě, se vyučil zámečníkem a nastoupil do továrny. Práce ho ale nenaplňovala. "Chtěl jsem pracovat s lidmi, s dětmi. Bylo mi jedno v jaké oblasti," popisuje. Dodělal si proto maturitu a na dvacet let nastoupil na základní školu v severočeských Obrnicích jako asistent pedagoga. Časem vystudoval vyšší odbornou školu, a než loni v lednu nastoupil jako sociální pracovník do mosteckého azylového domu, stal se bakalářem v oboru andragogika. "Vysoká škola byla bonus. Chtěl jsem si splnit sen," říká. Zařadil se tak mezi pár stovek českých Romů s vysokoškolským vzděláním. Teď ještě pomýšlí na magisterský titul.

20 181 lidí bylo v roce 2017 v okrese Most v exekuci, což představuje 21,05 % obyvatel. V samotném městě to bylo 11 829, tedy 20,82 %. 31 204 korun činila hrubá mzda v Ústeckém kraji na konci roku 2018. 5,7 % byla nezaměstnanost v okrese Most v dubnu 2019.

Školy pro Romy

Moc přitom nechybělo a Šandor mohl skončit ve zvláštní škole. Za minulého režimu bylo běžnou praxí přeřazovat romské děti do škol, které byly oficiálně určeny žákům s mentálním postižením. Nátlak na změnu školy zažila i Šandorova rodina. "Rodiče ale řekli ne. Díky nim jsem tam, kde jsem," podotýká vysokoškolák.

Snaha posílat Romy bez ohledu na jejich inteligenci do zvláštních škol nezmizela ani po sametové revoluci. Průlom přinesl v roce 2007 verdikt Evropského soudu pro lidská práva, který tyto praktiky označil za diskriminační. Soudci uvedli, že ještě v roce 1999 byli žáci zvláštních škol z 80 až 90 procent romského původu, Romové přitom tvoří kolem tří až čtyř procent české populace.

Most ◼ Tvář kdysi historického severočeského města zcela změnila těžba hnědého uhlí. V 60. letech z Mostu zmizely kostely, kina, kavárny, pivovar, justiční palác nebo barokní klášter. Své domovy musely opustit desítky tisíc lidí.

◼ Postupem času zbourané památky nahradily paneláky, do nichž se nastěhovali zaměstnanci dolů.

◼ S porevolučním útlumem těžby začali obyvatelé z města odcházet. Zatímco koncem roku 1990 měl Most skoro 72 tisíc obyvatel, dnes už jich zde bydlí jen 66 tisíc.

◼ Mostecké turbulence místní pociťují dodnes. Mzdy jsou tu ve srovnání se zbytkem republiky nižší, nezaměstnanost vyšší a exekuce četnější.

Podíl romských dětí ve zvláštních (dnes praktických) školách klesá. Segregace romských žáků, za niž Česko stále kritizují mezinárodní instituce, ale jen změnila svou podobu. Ombudsmanka Anna Šabatová loni upozornila na to, že na 136 základních školách z celkových čtyř tisíc přesahuje podíl romských žáků 30 procent. Na 12 českých škol chodí z více než 90 procent romské děti. "Domnívám se, že školy s převahou romských žáků neposkytují svým žákům stejnou vzdělávací příležitost jako školy se smíšenými kolektivy," uvedla ombudsmanka.

Jednou z příčin segregovaného základního školství je i to, že někteří neromští rodiče posílají své děti na školy, kde mají jistotu, že ve třídě žádný malý Rom nebude. Toho byl svědkem i Maroš Šandor, když ještě pracoval na obrnické základce, kde romské děti tvoří zhruba 70 procent všech žáků. "V první třídě si do lavice vedle neromského dítěte sedlo romské. Přišla maminka a řekla: ,Vedle toho cikána sedět nebudeš.‘ Dítě vzala a přehlásila ho na jinou školu," vypráví Šandor a dodává, že děti samy od sebe předsudky netrpěly. "Problémy vždycky měli jenom dospělí."