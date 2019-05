V předvánoční špičce je v nenápadném skladě v Rajhradě u Brna navezeno zboží za miliardy korun. Teď je polovina roku a zcela plno tady není. "I tak ale musíme být sakra dobře pojištěni," poznamenává ředitel logistiky Tomáš Hofer. Právě odsud český e­-shop Notino zásobuje své české a evropské zákazníky.

Klíčovým sortimentem jsou tu parfémy. Malé, relativně skladné a na položku také relativně drahé kousky jsou ideální komoditou na přepravu a obchod. Notino bylo ostatně podle parfémů do roku 2016 i pojmenováno jako Parfums. Kromě parfémů ale přibylo i více další kosmetiky, a tak se nabízelo přejmenování.

Aktuální název už tak výmluvný není. "Hledali jsme něco, co bude dobře znít a co zároveň nebude v těch mnoha zemích, kde prodáváme, z nějakého ohledu vadit. Což nebylo snadné a Notino nám vlastně tak trochu zbylo. Všichni se ptají, co to znamená, ale nic to neznamená," říká marketingový ředitel Notina Radek Ondrášík. Ve firmě působí od roku 2006. A dnes je jakousi pomyslnou dvojkou v hierarchii vedení společnosti. Hned za zakladatelem Michalem Zámcem.