Politici i experti se snaží najít způsob, jak v tuzemsku zjednodušit a urychlit výstavbu. Česko je na žebříčku sestavovaném Světovou bankou co do délky a složitosti povolovacího procesu na 156. místě celkem ze 190 sledovaných zemí. Situace se rok od roku zhoršuje, rozvoj dopravní infrastruktury vázne a omezená bytová výstavba především v Praze a v Brně přispívá k nepřiměřenému růstu cen bydlení.

Jedním, na místní poměry relativně snadným a rychlým způsobem, jak tento stav zlepšit, je vytvoření hlavního stavebního úřadu. Na jeho vzniku pro hlavní město Prahu se shodli všichni účastníci setkání platformy Urban Leader's Club, které minulý týden pořádalo vydavatelství Economia. Úřad by měl v gesci větší a pro rozvoj města klíčové stavby, mezi něž patří dopravní či velké bytové projekty.

"Týkalo by se to relativně málo staveb, které mají celoměstský význam," řekl jeden z debatérů František Korbel, partner advokátní kanceláře Havel & Partners. Pro vznik hlavního stavebního úřadu pro Prahu je nutná změna statutu hlavního města, kterou by muselo odsouhlasit zastupitelstvo.

Urban Leader's Club Pozvání k diskusi na téma hlavní stavební úřad pro Prahu od vydavatelství Economia přijali Jiří Řezák (ateliér Qarta), František Korbel (advokát Havel & Partners), Martin Fadrný (právník Frank Bold), Oldřich Dajbych (Stavební úřad Prahy 1), Petr Hlaváček (náměstek pražského primátora). Diskusi moderoval Adam Váchal z Hospodářských novin.

"Materiál je v připomínkovém řízení, a kdyby se ho podařilo vypořádat a v září schválit, mohl by hlavní centrální úřad fungovat od konce roku 2019," prohlásil na debatě Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora za Spojené síly pro Prahu. Odvolacím orgánem by pak bylo ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlaváček však bude muset pro vytvoření hlavního stavebního úřadu získat politickou podporu. To nebude snadné. Proti jsou někteří koaliční partneři i část starostů městských částí, kteří by raději rozhodování ponechali stavebním úřadům, které se nacházejí přímo na jejich radnicích.