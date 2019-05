V případě, že vlastník bytu neplní své povinnosti, třeba tím, že nepřispívá do společné pokladny nebo ničí společné prostory, může soud nakázat jeho prodej. Počítá s tím novela občanského zákoníku, kterou schválila v prvním čtení Poslanecká sněmovna a která by měla začít platit od ledna 2020. Vlastníci ostatních bytových jednotek v domě se budou moci zbavit "hříšníka" méně komplikovaným způsobem než dosud. Návrh zákona, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj společně s resortem spravedlnosti, má ale přinést i další změny.

"Díky této novele se upřesní některé postupy v oblasti bytového spoluvlastnictví a odstraní se některé nedostatky. Jde nám zejména o to, aby vše bylo srozumitelnější a méně komplikované a aby již nedocházelo k nejasnostem," prohlásila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podle stávající právní úpravy je k nucenému prodeji bytu problémového vlastníka potřeba dvojí soudní rozhodnutí. V první fázi mu soud nejprve nařídí, aby začal plnit svoje povinnosti, nebo přestal obtěžovat své sousedy. Pokud problémový majitel příkaz soudu nerespektuje, může být ve druhé fázi rozhodnuto o prodeji jeho bytu. "Je to zdlouhavé," říká právník a předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR František Lebl s tím, že proto se tento nástroj v praxi nevyužívá.

Jedno řízení, jedno rozhodnutí

I v případě schválení novely bude mít konečné slovo soud. Stačit ale bude pouze jedno řízení a jedno rozhodnutí. Podle návrhu by nejprve ten, kdo má na starosti správu domu, zaslal problémovému vlastníkovi písemnou výstrahu. Ten by dostal třicet dnů na nápravu. Pokud by ani po upozornění sousedů svoje chování nezměnil, může být důsledkem porušování povinností soudem nařízen prodej bytu.