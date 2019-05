Pražská náměstí zaplnili čtyřikrát desítkami tisíc lidí, nyní se organizátoři demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) chystají být stejně úspěšní i mimo metropoli. "Do demonstrace se zapojí lidé asi v 230 obcích," říká předseda spolku Mikuláš Minář. Největším úspěchem demonstrantů zatím bylo zaplněné Václavské náměstí, kam dorazilo podle odhadů asi 70 tisíc protestujících.

Nejvíce se teď spolek Milion chvilek pro demokracii upíná k regionům. Od demonstrací mimo hlavní město si organizátoři slibují větší vliv na příznivce Babišova hnutí. "Lidé, kteří se zapojí do demonstrací za justici, mohou ostatním přiblížit, co se děje, vysvětlit jim to," míní Minář. Jak moc chce spolek demonstranty mimo Prahu podpořit, však není jasné. Organizátoři nechtějí komentovat své další plány.