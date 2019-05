Dvě přední světové automobilky se mohou brzy sloučit v jednu. Italsko-americká firma Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jedná o fúzi s francouzským Renaultem. Spojením by vznikl třetí největší výrobce automobilů na světě. S roční produkcí zhruba 8,7 milionu vozů by jej předčily pouze Volkswagen a Toyota. Společná firma by měla tržní hodnotu přesahující 35 miliard dolarů.

Podle návrhu FCA by přesně polovina nového podniku připadla jeho akcionářům a druhou polovinu by vlastnili akcionáři Renaultu. Vzhledem k vyšší hodnotě FCA by ale nejprve byla jejím stávajícím investorům vyplacena dividenda v celkové výši 2,5 miliardy eur.