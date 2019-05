Uplynul už skoro rok a půl od momentu, kdy známá investiční bankéřka Andrea Ferancová společně s další zkušenou manažerkou Emílií Mamajovou založila fond soukromého kapitálu Espira. Ukončila tím pauzu, kterou si dala, když v roce 2013 prodala svůj čtvrtinový podíl v největší investiční společnosti v regionu, Wood & Company.

Vstup Ferancové na jiný než burzovní parket vzbudil pozornost. Ženy sice pracují pro různé finanční skupiny nebo fondy, ale podnikatelek v oboru financí je celosvětově málo. "Ono je to vidět i na různých investorských konferencích. Dámské toalety jsou tam kupříkladu vždycky prázdné," říká s úsměvem. Klíčovou strategií fondu Espira se navíc měly stát investice do menších firem s ročním obratem od 60 do 500 milionů korun, v jejichž vedení jsou ženy.