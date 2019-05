Kraje a obce se staly novým a zřejmě nechtěným spojencem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v boji o peníze na sociální služby. MPSV prý na dofinancování služeb peníze nemá. Resort financí zase tvrdí, že není možné, aby výdaje rostly a se službami nebyl nikdo spokojený.

Boj mezi Maláčovou a Schillerovou o peníze pro sociální služby by se dal brát jako tradice (dodatečné peníze na sociální služby se vždy hledají v půlce roku), kdyby se netýkal nejslabší skupiny obyvatel, která se nemůže bránit. Což je vidět i na reakcích − jestliže do boje o navýšení rodičovského příspěvku vyrazily přímo rozčilené matky a jejich manželé, do boje o sociální služby jdou především kraje. Ti, kteří potřebují pomoc, a jejich příbuzní na to většinou nemají dost sil.