Existují porážky. Existují tvrdé porážky. Dokonce známe i drtivé a katastrofální porážky. Ne, vydržte, to ještě nejsme u charakteristiky výsledku ČSSD v evropských volbách. Co třeba devastující či zničující? To je přiléhavější, ale pořád to není úplně ono. Tak co? Jak porážku oranžových přesně nazvat? Běžné metafory nestačí, musíme jinam, třeba do oblasti masného průmyslu. Odtud známe porážku jatečního typu. A − ano, to je ono! To je porážka, kterou utrpěla ČSSD! Jatka, nucený výsek, prostě maso.

S tím, že výsledek v evropských volbách nebude kdovíjaký, byli sociální demokraté smířeni už delší dobu. Na sjezdu v Hradci Králové v kuloárech znělo, že se eurovolby nějak přetrpí a následně se strana odrazí k volbám krajským, které jsou pro ni důležitější. Jenže nikdo nepředpokládal, že v eurovolbách dostanou pouhých 3,95 procenta a nejenže nebudou mít ani jednoho europoslance, ale hlavně zapadnou do bahna tak hlubokého, že odraz vzhůru bude prakticky vyloučen.