Od roku 2020 začnou pro hudební festivaly zřejmě platit stejné podmínky jako pro restaurace, prodejce náhradních dílů aut či jiná svobodná povolání a živnosti. Poslanecká sněmovna chce do pátku schválit zavedení další vlny elektronické evidence tržeb. Vybudovat pro tento systém infrastrukturu a vydávat účtenky za každé pivo a párek by, pokud novela zákona o EET úspěšně projde legislativním procesem, museli i provozovatelé jednodenních akcí.

To se velmi nelíbí řadě jejich organizátorů. "Jde o ohrožení festivalů v Česku. Buď povede ke konci některých z nich, nebo k výraznému zdražovaní, které postihne jejich návštěvníky, což také není dobře," soudí zakladatel jedné z největších letních hudebních akcí v tuzemsku Rock for People Michal Thomes. "V případě jednorázových akcí to jsou obrovské náklady, v řádech milionů korun," poznamenává.