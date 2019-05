úterý 28. května

Ve Spojených státech budou zveřejněny výsledky průzkumu spotřebitelské důvěry za květen. Jde o takzvaný předstihový indikátor, který může naznačit, jak se bude vyvíjet útrata amerických domácností. Na důvěře lidí by se mohly negativně podepsat události v obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Obě země na sebe navzájem uvalily nová a vyšší cla. To se projeví mimo jiné zdražením řady výrobků dovážených do USA. Analytici spočítali, že poslední kolo cel přijde průměrnou americkou domácnost na 831 dolarů ročně.

středa 29. května

Ve Spojených státech se blíží ke konci výsledková sezona firem obchodovaných na burze. Čísla o svém hospodaření za první čtvrtletí budou v tomto týdnu reportovat některé americké společnosti produkující spotřební zboží. Půjde například o firmy Abercrombie & Fitch či skupinu PVH, do jejíhož portfolia patří i značka Calvin Klein. Výsledky oznámí také maloobchodní řetězce Burlington Stores, Dollar Tree, Gap, Ulta Beauty a prodejce značkových tenisek Designer Brands.

čtvrtek 30. května

Americký viceprezident Mike Pence se v Ottawě setká s kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Jednat budou o urychlení ratifikace nové obchodní dohody mezi USA, Kanadou a Mexikem. Plným názvem United States − Mexico − Canada Agreement (USMCA) má nahradit dřívější dohodu NAFTA.

pátek 31. května

Český statistický úřad zveřejní zpřesněné a podrobnější údaje o vývoji tuzemské ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku. Podle předběžného odhadu z poloviny května vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) v prvních třech měsících letošního roku meziročně o 2,5 procenta. Potvrzuje se tak postupné zpomalování hospodářského růstu. Za loňský rok ekonomika vzrostla o tři procenta. Statistický úřad k předběžnému odhadu uvedl, že hlavními faktory růstu byly zahraniční poptávka a spotřeba domácností.

Čínský statistický úřad zveřejní oficiální údaje o vývoji indexu nákupních manažerů ve výrobním sektoru. Čísla budou hodně zajímat investory a analytiky, kteří jsou čím dál více znepokojeni dopady obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy. Čínská data jsou důležitá pro další vývoj světové ekonomiky a mezinárodního obchodu.

sobota 1. června

Začnou platit cla na dovoz zboží v hodnotě 60 miliard dolarů, která Čína uvalila na Spojené státy. Krok je reakcí na předchozí rozhodnutí vlády prezidenta Donalda Trumpa zvýšit cla na dovoz čínského zboží do USA v objemu 200 miliard dolarů. Eskalace obchodní války je důsledkem neschopnosti obou stran dohodnout se na nových podmínkách vzájemného obchodu.

