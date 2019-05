Fondy, které zhodnocují peníze investicemi do nemovitostí, zažívají v Česku opravdový boom. Podle údajů Asociace pro kapitálový trh ČR zde ke konci minulého čtvrtletí spravovaly nemovitostní fondy určené široké veřejnosti investice v objemu 32 miliard korun. Před pěti lety to bylo pouze 4,5 miliardy. Stejně tak se zvyšují i částky směřující do fondů kvalifikovaných investorů, které jsou kvůli minimální investici jeden milion korun či 125 tisíc eur určeny movitějším klientům.

