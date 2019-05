Tak nám končí další fotbalová sezona. V některých ohledech byla přelomová až průkopnická. Čím se tedy nejvíce vryje do paměti? V nejvyšší soutěži se hrálo víc zápasů, na více stadionech byl rozhodčím k ruce asistenční tým u videa. A Slavia s čínskými penězi v zádech získala kromě titulu i pohár, což se jí naposledy povedlo v době, kdy většina jejích (ani jiných) fanoušků nebyla na světě. V neděli, v posledním zápase sezony proti Spartě, už jistý šampion Slavia vyhrála 2:1, převzala pohár pro mistra ligy a pokračovalo se v oslavách.

Vše se uzavře tento týden, kdy se ještě rozhodne o posledním účastníkovi předkola Evropské ligy a také o tom, zda bude pražská Dukla jediným sestupujícím z Fortuna ligy. Ale popořadě. Děly se i věci, které vyhánějí lidi ze stadionů nebo které činí profesionální fotbal v Česku stále poněkud zatuchlým.

Více všeho. Je to úspěch?

Ligová fotbalová asociace, která po FAČR převzala řízení první a druhé ligy, změnila pro tuto sezonu hrací systém. Po třiceti kolech základní části se liga rozdělila na tři skupiny a hrálo se dál − o titul, o šanci na Evropskou ligu a o záchranu. Ekonomický cíl tohoto kroku je zřejmý − více zápasů má znamenat více televizních přenosů, a tím tedy i více peněz. Zároveň mělo ubýt zápasů, ve kterých o nic nejde, tím by se zvýšila atraktivita soutěže a mohlo by chodit více lidí. Povedlo se to tak napůl. Celkově se zápasy přibyli i diváci, s průměrnou návštěvou to ale už tak veselé nebylo. Lidí na stadiony přišlo v průměru méně než v základní části.

Mezi kritiky nového systému patří trenér mistrovské Slavie Jindřich Trpišovský. "Letos se aspoň o něco hraje. Ale může přijít rok, kdy se nebude hrát vůbec o nic," připomněl, že o titulu se rozhodovalo opravdu až v nadstavbě. Podle něj navíc přílišné množství zápasů může uškodit těm nejlepším týmům soutěže, protože jejich hráči − často reprezentanti − budou mít krátké volno.

Méně týmů, větší zábava

Tento problém by mohl mít vcelku jednoduché řešení: zredukovat počet prvoligových týmů ze šestnácti alespoň na čtrnáct. Celkový počet utkání by se sice opět snížil, ale v nadstavbové skupině o titul by se stále hrálo více atraktivních a dramatických zápasů, prostřední parta by to měla stejně a ve skupině o sestup by se agonie zkrátila.

Navíc by z ligy na delší dobu zmizely alespoň některé ekonomicky tápající kluby, pro které je každá sezona zoufalým úprkem před bankrotem. A také třeba kluby, na které chodí přibližně stejně lidí jako na finále pingpongové ligy (nic proti stolnímu tenisu).