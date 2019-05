Pokud se politika dělá hlavou, a ne nohama, jak říká Miloš Zeman, tak diplomacie se provozuje jazykem. Komunikací. Proto zůstává rozum stát nad zvěstmi, že na pozice velvyslanců mají zamířit bývalí ministři za hnutí ANO Marta Nováková a Dan Ťok i pražská exprimátorka Adriana Krnáčová (také ANO). Všichni tři totiž skončili ve funkcích po kritice svých komunikačních schopností. Exšéfce průmyslu a obchodu srazilo vaz faux pas, když na ministerském setkání se zahraničními investory na žádost čínského velvyslance poníženě vykázala ze sálu zástupce Tchaj-wanu. Už dříve Nováková šokovala neobratnou obhajobou drahých dat mobilních operátorů v Česku, protože si je prý Češi málo kupují. Premiér Andrej Babiš reagoval, že je "nezkušená" a "mluví o nějakých věcech, které úplně nedomyslela". Prý to "myslela dobře, ale špatně řekla".

Teď ovšem stejný předseda vlády klidně nabízí téhle neřízené střele diplomatickou kariéru. "Premiér mi řekl, ať si řeknu, co chci dělat. Třeba kdybych chtěla do diplomacie, že mě v tom podpoří. Řekla jsem, proč ne," citoval exministryni týdeník Respekt. Kam zamíří? Jestli Babiš sní o vyslání Novákové na Tchaj-wan, tak tam naštěstí ambasádu nemáme. Ťok s Krnáčovou mají o působišti jasněji. V případě exministra dopravy, kterému Babiš vyčetl "nezvládnutí komunikace s veřejností" a to, že "neumí prodat svou práci", a jenž si sám stěžoval, že "neodhadl, jak je složité ve státní správě mluvit s úředníky", se mluví o Indonésii. Krnáčovou, kterou ANO odepsalo za špatnou komunikaci dovnitř hnutí i do médií, má čekat Řecko.

Že Babiš posílá reprezentovat republiku komunikační nemehla, je však jen část většího problému. Ten se jmenuje trafiky pro vysloužilce. ANO vyrostlo na kritice tohoto nešvaru za vlády Petra Nečase, dnes samo vyrábí trafikanty jak Baťa cvičky. Už za předchozího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) dorazilo hlavně na nižší posty v diplomacii na 130 nediplomatů, teď to graduje. Pro kariérní diplomaty musí být tahle vláda "odborníků" demotivující.

