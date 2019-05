Ambicí skupiny ČEZ je být středoevropským leaderem, tvrdil záhy po svém nástupu do funkce v roce 2004 někdejší generální ředitel Martin Roman. A vydal se nakupovat směrem na východ. Podle tehdejších plánů měla mít energetická skupina dva pilíře. Jeden měl být ve střední Evropě, tedy v České republice, Polsku a Slovensku. A druhý na Balkáně.

Středoevropský pilíř se tak úplně nerozvinul. O to víc to ČEZ rozjel na divokém (jiho)východě. Začalo to na podzim 2004 podpisem smlouvy s bulharskou vládou o koupi tří distribučních společností. Následovaly nákupy v Albánii, Rumunsku, Turecku…

Teď, o patnáct let později, se někdejší šéf ČEZ Martin Roman nejraději ze všeho prezentuje jako expert na vzdělávání a školství.

Na balkánské dobrodružství by ČEZ nejraději ze všeho zapomněl. Není se čemu divit. Východ totiž potvrdil svoji pověst vysokého rizika, už ne ale vysokých zisků. Problémy začaly v Albánii, kde se ČEZ podařilo zprivatizovat většinový podíl ve státní distribuční firmě. Jenže pár let nato, v roce 2013, mu stát sebral distribuční licenci, poté co chtěl ČEZ odpojit elektřinu všem státním vodárnám, které dlouhodobě neplatily za elektřinu. Jak ČEZ uváděl v tiskových zprávách, narazil v Albánii na "velmi nestandardní podnikatelské prostředí". Dobrodružství skončilo vzájemným napadáním, arbitráží, dohodou a to, že jej nakonec prošetřovala jak česká policie, tak i albánská, je už jen doplněním onoho východního koloritu.