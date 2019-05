Koaliční vláda se vypořádala se žhavým tématem posledních let a schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele, která má z trhu odstranit dvojí kvalitu zdánlivě stejných potravin. Jsou kolem toho emotivní diskuse, v nichž padají silná slova o Česku jako popelnici Evropy nebo občanech druhé kategorie. Zlé nadnárodní korporace na nás přece chtějí vydělat co nejvíc při co nejmenších nákladech, a tak nám sem posílají šunty, ve kterých jsou místo poctivých surovin samé náhražky.

