Dnes komunisté začnou s hnutím ANO řešit spor o výši schodku rozpočtu na rok 2020. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) naplánovala, že Česko bude hospodařit s deficitem 40 miliard korun. Komunisté ale požadují jeho snížení o deset miliard. Schillerová jim vzkázala, že nebude ustupovat.

Komunisté se podle svého šéfa Vojtěcha Filipa chtějí dohodnout na speciálních schůzkách k rozpočtu se zástupci ANO a koaličními sociálními demokraty. Na nich s nimi chtějí probrat, kde by vláda mohla příští rok ušetřit, aby rozdíl mezi výdaji a příjmy nebyl tak vysoký. "Zatím říkáme, že chceme třicetimiliardový schodek. Je to náš požadavek do jednání a je správný," uvedl Filip. Případné škrty by se podle něj neměly dotknout chystaného navýšení platů učitelů a zdravotníků nebo investic.