Velké tuzemské banky bojují o to, aby nemusely vládě premiéra Andreje Babiše odevzdat miliardy korun v podobě zvláštní daně. Proto podpořily myšlenku speciálního rozvojového fondu, který by na byznysových principech investoval například do rozvoje internetu či sociálních bytů. Projekt je ale stále na začátku a na tom, jak bude finálně vypadat, se banky se zástupci státu teprve domlouvají.

Premiér Babiš minulý týden oznámil, že se na vzniku fondu už dohodl se čtyřmi největšími finančními domy − s Českou spořitelnou, ČSOB, Komerční bankou a UniCredit Bank. Ministr průmyslu Karel Havlíček, který s nimi za stát vyjednává, HN řekl, že na konkrétní podobě pracuje komise složená ze zástupců bank a ministerstev průmyslu a financí. Do fondu by podle něj přispívaly i další banky a také všechny velké firmy. Ministr se kvůli tomu v pátek sešel se zástupci mobilních operátorů.

Havlíček řekl, že si umí představit, že by šlo o dobrovolný příspěvek ze zisku rozděleného zahraničním vlastníkům. Vize fungování fondu se ale "každým dnem mění," uvedl ministr.

6 mld. Kč je navrhovaný objem prostředků, které premiér Babiš minulý týden oznámil jako počáteční kapitál plánovaného Národního rozvojového fondu. 4,6 procenta velikosti české ekonomiky, tedy asi 257 miliard korun, loni odteklo na dividendách do zahraničí. Česko je s takto velkým poměrem druhé v Evropě.

Podle Tomáše Salomona, generálního ředitele největšího finančního domu podle počtu klientů − České spořitelny ze skupiny rakouské Erste −, je rozvojový fond příležitostí, jak spolu s vládou vytvořit nástroj, který by pomohl udržet v zemi hospodářskou prosperitu.

"Je skutečně velmi dobře, že byla zahájena debata o tom, co by měl veřejný a privátní sektor udělat pro to, abychom si této současné ekonomické prosperity mohli užívat co možná nejdéle, abychom podpořili různé investiční akce, které tato země potřebuje. A jestli to vyprovokovala debata, zda zavést či nezavést sektorovou daň, je mi skoro jedno," řekl Salomon HN.