Komunikace s finančními úřady by se mohla už brzy výrazně zjednodušit. Daňové povinnosti by lidé i firmy vyřídili přes internet. Elektronizaci daní chce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zavést novelou daňového řádu, kterou minulý týden poslala k připomínkám. Současně se zjednodušením však vláda očekává také miliardové přilepšení do státního rozpočtu.

Novelou s pracovním názvem MOJE daně hodlá podnikatele motivovat k větší elektronické komunikaci s finančními úřady. Za to by byli odměněni například prodloužením lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc v případě jeho odeslání elektronickou cestou. "Nekonečné fronty na finančním úřadě tak budou definitivně minulostí," uvedla Schillerová. Podnikatelé by neměli mít obavy o bezpečnost svých dat. K přístupům do portálu MOJE daně a autorizaci podání bude možné využít e­Občanku, přihlašovací údaje k datové schránce či kód přidělený finančním úřadem.

Novela kromě jednodušší komunikace s úřady reaguje také na únorové rozhodnutí Ústavního soudu. Ten označil současný systém zadržování nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty za protiústavní. Firmy mnohdy mají zablokované milionové částky třeba kvůli sporné faktuře za několik tisíc korun. Šéfka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová však k výroku soudu uvedla, že úředníci své postupy nemohou změnit, dokud to neumožní novela zákona.