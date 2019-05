Dnešní "finále" druhé anglické fotbalové ligy (Championship) říká o velikosti a byznysovém významu ostrovního fotbalu v podstatě vše. Hlediště devadesátitisícového stadionu v londýnském Wembley bude vyprodáno. Solidní zájem měli fanoušci ostatně i o sobotní a nedělní vyvrcholení třetí a čtvrté ligy. Co ale hlavně zaujme, je bank, o který se hraje. Po devadesátiminutovém utkání, případně prodloužení a penaltách, se lepší z dvojice Derby County − Aston Villa dočká postupu do nejvyšší anglické soutěže a tím až stovek milionů liber, jež z příslušnosti k Premier League poplynou. Přímo z druhé ligy do první po základní části už postoupily Norwich City a Sheffield United.

Poradenská společnost Deloitte spočítala, že prvoligoví nováčci si v nadcházející sezoně přijdou na 170 milionů liber. Většinu této částky vytvoří podíl na příjmech soutěže. Další nové peníze může klub najít u svých, respektive nových sponzorů, případně z dražšího vstupného. A kdyby po roce v nejvyšší soutěži náhodou "berani" z Derby či "Claret Blue" z Birminghamu, Norwich nebo Sheffield zase sestoupili do druhé ligy, čeká kluby ještě tzv. parachute payment neboli padák ve výši asi 75 milionů liber.

Desetiletka rozmachu díky televizi

Premier League je jedinečná v kontextu soutěží ve fotbalu i jiných sportech. Liga mistrů, kde se potkávají nejlepší týmy z celé Evropy, rozdělí v této sezoně dvě miliardy eur. Sáhne si na ně ale násobně víc klubů než dvacítka v Anglii. Finalisté soutěže (právě letos jimi jsou dva anglické kluby Liverpool FC a londýnský Tottenham) si přijdou odhadem každý asi na 100 milionů eur.

2,5 miliardy liber rozdělila za ročník 2018/19 mezi účastnické kluby jedna z nejbohatších sportovních soutěží světa, fotbalová Premier League.

Nejlepší týmy hokejové NHL dostávají podíl z příjmů ligy blížící se hranici 100 milionů dolarů za sezonu pro jeden klub. Vítěz nebo vítězka singlu na blížícím se tenisovém grandslamu French Open dostane letos 2,3 milionu eur.