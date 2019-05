Už více než rok se polostátní energetická společnost ČEZ snaží prodat své firmy v Bulharsku. Konečně to vypadá, že by za ně mohla dostat až devět miliard korun. Šéf firmy Daniel Beneš si ale připravil překvapení. Firma otáčí a po patnácti letech nákupů na východě i západě chce prodat i svá ostatní zahraniční aktiva.

V pátek jste zveřejnili pozvánku na valnou hromadu firmy, kde zmiňujete odprodeje některých firem, souběžně se vyrojily spekulace o tom, že chcete prodávat své společnosti v Rumunsku. Co tedy máte v úmyslu?

V rámci pozvánky na valnou hromadu přinášíme koncepci podnikatelské činnosti firmy. Tu neměníme každý rok, naposled jsme ji schvalovali v roce 2014. Je to řekněme zastřešující předstupeň pro strategii firmy. Musí ji schválit valná hromada a dává nám základní rámec toho, co by měla společnost dělat. Snažíme se v ní reagovat na to, co se děje na trzích a okolo nás, na nové technologie a na to, kam je dobré firmu směrovat. Zároveň vnímáme, že akcionáři od nás chtějí nějakou stabilní a přiměřenou dividendu, stát po nás chce, abychom pro něj byli partnerem v naplňování státní energetické koncepce jak v oblasti jádra, tak v oblasti klimatických cílů. Proto budeme nyní svoji strategii více směrovat do České republiky, která teď pro nás bude absolutně prioritním trhem.

Která svoje zahraniční aktiva prodáte?

Počkejte ještě. Obecně má ta koncepce čtyři priority. První je efektivní provoz našich jaderných a uhelných elektráren. Druhou prioritou je moderní, chytrá a digitalizovaná distribuční síť a s tím související péče o zákazníka. Třetí je rozvoj nové energetiky v České republice, to jsou energetické služby pro firmy a obnovitelné zdroje, kde chceme napomoct v naplňování klimaticko­-energetického plánu, který Česko vyjednává s Evropskou komisí. A čtvrtou je rozvoj energetických služeb i v blízkém zahraničí, především v Německu, kde vidíme velký potenciál. V tomto oboru působíme také na Slovensku a v Polsku.

Hlavně v klidu

Rozhovor s Danielem Benešem vedeme ve složité době. Blíží se valná hromada a jako každý rok svádí boj s akcionáři o výši dividendy. Do toho probíhá další kolo vyjednávání o tom, kdo zaplatí nový reaktor.

Beneš je nicméně celý rozhovor v naprostém klidu. Nevadí mu ani to, že se mu v otázce jádra za půl roku změnili dva hlavní partneři - ministr průmyslu i vládní jaderný zmocněnec.

A jako by se nechumelilo prezentuje i strategický veletoč, když se ČEZ zbavuje zahraničních firem, které dlouhé roky kupoval.

Jediná nejistota je z něj cítit v moment, proč to vlastně všechno dělá. Jedná se o úlitbu premiérovi Babišovi nebo ne?



Daniel Beneš (49)

Narodil se v Havířově. Vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Předtím než v roce 2004 spojil svoji kariéru s ČEZ, působil jako ředitel firmy TCHAS, která obchodovala s palivy. V ČEZ nejdříve řídil úsek nákupů, od roku 2006 byl ředitelem jedné z divizí a místopředsedou představenstva.

V roce 2011 povýšil na post generálního ředitele a předsedy představenstva ČEZ.





Dobře. Znamená to tedy, že až na firmy, které poskytují ony energetické služby, v zahraničí všechno prodáte?

V rámci této nové strategie máme ambici odejít v několika nejbližších letech z Bulharska, což je jasné, na tom už pracujeme. Zvažujeme i odchod z Rumunska, z Turecka a přemýšlíme i nad tím, že bychom v rámci snižování emisí CO2 ve skupině odešli i z Polska, kde máme dvě uhelné elektrárny.

Vy jste ale v minulých letech hodně mluvili o tom, že naopak chcete investovat, hlavně do zelených zdrojů v západní Evropě. Několik větrných parků jste ještě nedávno koupili a další stavíte v Německu a Francii. Co se stane s nimi?

Pokud jde o tyto zdroje, výrazně víc jich je v Německu, tam už provozujeme 135 megawattů a chceme postavit dalších 200 megawattů výkonu. Určitě chceme všechny projekty dotáhnout do konce a pak se budeme zamýšlet nad tím, co dál. Jestli si je necháme, anebo je se ziskem prodáme. Celá řada investorů − většinou typu penzijní fondy, kterým stačí nízký, ale jistý výnos − má o takové projekty velký zájem.

Kolik očekáváte, že by vám prodeje měly přinést?

Už bez zahrnutí výnosů z prodeje máme s novou strategií ambici, že bychom v roce 2024−2025 dosáhli provozního zisku před odpisy EBITDA na úrovni 75 miliard korun (v roce 2018 byl 49,5 miliardy, pozn. red.). A zároveň bychom chtěli z prodeje aktiv v těch jmenovaných teritoriích získat hodně desítek miliard korun. To se promítne ve snížení míry zadlužení a samozřejmě ve výši a stabilitě dividendy.

Je to číslo reálné? Vaše působení v zahraničí nebylo zatím příliš úspěšné. Na východě jste nakoupili za 72 miliard a zpět dostali jen něco přes dvacet miliard.

Ty výpočty nebudu komentovat. Navíc se tu bavíme o tom, jak se tato aktiva nacení při prodeji. Vezměte si, že Bulharsko se pohybuje mezi osmi a devíti miliardami a jen rumunská distribuce je oceněná výrazně výše.

Ani odchody ale nejsou jednoduché. Tureckou investici jste postupně odepsali úplně a i to zmiňované Bulharsko se "zaseklo". První pokus vám loni nevyšel, k nynějšímu druhému se vyjádřili piráti, že je to opět podezřelé.

Pokoušel jsem se spojit s předsedou Ivanem Bartošem i Lukášem Wagenknechtem (dřívější náměstek ministra financí a vyslanec Andreje Babiše do dozorčí rady ČEZ, dnes senátor za piráty, pozn. red.). Bohužel se mi to zatím nepodařilo. Stojíme o to jim vysvětlit, že jim nedáváme zkreslené informace. My jsme více než před rokem spustili transparentní výběr. První skončila společnost Inercom, druhá India Power. Podepsali jsme s Inercomem smlouvu. Ten ale z důvodů, které jsou na delší povídání, nebyl schopný koupi dotáhnout (proti se postavili bulharští politici a tamní antimonopolní úřad, pozn. red.). Museli jsme smlouvu vypovědět. Udělali jsme druhé kolo. K mému lehkému překvapení se i přes přístup bulharského státu sešly vyšší nabídky. Takže jsme se s klidným srdcem domluvili na exkluzivitě s firmou Eurohold. Ti nyní mají několik měsíců na to, aby přinesli všechny souhlasy a financování. Chováme se transparentně, jednáme s nejvyšší nabídkou, žádnou lepší, jak tvrdí piráti, neznám. Jako druhou možnost máme opět nabídku od firmy India Power.

Pořád také máte možnost dostat pár set milionů eur z mezinárodní arbitráže, kterou s Bulharskem vedete.

Ta stále běží. Stát zdaleka nenaplnil všechny podmínky privatizační smlouvy, choval se k nám nepřátelsky a způsobil nám velkou škodu. Pokud neuzavřeme dohodu o narovnání, dotáhneme ji do konce. A pokud by nás stát poškozoval v našich snahách aktiva prodat, navýšili bychom o to své nároky u arbitrážního soudu.