Jaké auto byste mi navrhla?" zeptal se jí na pohovoru, který proběhl zkraje ledna 1976, Anatole Lapine, šéfdesignér automobilky Porsche. "Chvíli jsem přemýšlela. A pak jsem řekla, že by to byla 911 s černým lakem a uvnitř s oranžovou kůží. Zvedl obočí a odpověděl, že přesně takovým teď jezdí, sám si ho navrhl," vypráví Vlasta Hatter nad kousky nejjemnější kůže a fotkami klasických sportovních aut ve svém minimalisticky navrženém bytě nedaleko Weissachu. Dnes třiasedmdesátiletá dáma přes třicet let navrhovala veškeré materiály v interiérech od látek přes kůži a kov až po laky karoserií aut sportovní značky Porsche a pomáhala klientům vybírat barevné kombinace na zakázku.

Ze schůzky si dodnes pamatuje spoustu drobných detailů. "Anatole Lapine byl výjimečný muž. Velmi vzdělaný, vtipný a tak trochu psycholog. Pohovor vůbec neprobíhal tak, jak byste čekali. Vyptával se mě na to, co právě čtu, jakou mám ráda hudbu a obrazy nebo kde bych chtěla žít. Pamatuji se, že jsem mu řekla, že v Ženevě, kvůli jezeru, přírodě a hlavně kosmopolitnímu prostředí. Kouřil doutník a pobaveně ocenil, že jsem tam přišla tak, jak jsem. Žádné nové šaty, které lidé na pohovory obvykle mají," líčí detaily. Rozhovor trval celý večer, postupně se do něj zapojili další designéři z Lapinova týmu, třeba Peter Reisinger, Richard Soderberg nebo Wolfgang Möbius, dnes považovaní za jedny z nejvýznamnějších automobilových designérů druhé poloviny minulého století. Bavili se o autech, designu a módě. Domů jela až za tmy, hustě sněžilo, spletla si dálniční sjezd a místo do Stuttgartu jela opačným směrem. Weissach, tehdy mladé vývojové centrum automobilky Porsche, jehož součástí bylo i designérské studio, zkušební laboratoře a testovací trať, byl tehdy pustý venkov a Vlasta kvůli řidičské chybě najela zbytečných 30 kilometrů navíc.

Hned ráno jí Anatole Lapine zavolal a nabídl práci − pod podmínkou, že se rozhodne do 48 hodin. Řekla to majitelce módního butiku, kde tehdy pracovala jako návrhářka a švadlena dámského oblečení na zakázku. "Frau Rühle se nejdříve cítila dotčená, že odejdu, ale pak řekla, že tam musím jít. Sama vlastnila Porsche, její muž taky. Porsche byla už tehdy značka výjimečných sportovních aut. Byla to nabídka, která nešla odmítnout," říká Vlasta Hatter. Auta přitom Vlastu Hatter zrovna nezajímala. V té době navíc bojovala s nepříjemnými pocity, kdykoli usedla za volant. Automobil ji málem připravil o život.

1000 zakázek V archivu Porsche mají zakázkové karty, které vyplňovali klienti ještě předtím, než se objednávky na přání digitalizovaly. Všech zhruba tisíc karet prošlo rukama Vlasty Hatter, která barevné kombinace navrhovala. 2 Čechoslováci V designérském týmu u Porsche v 70. letech pracovali dva lidé z Československa: Jiří Kuhnert a Vlasta Rujbrová, později Hatter. Kolik jich je dnes, je těžké zjistit, automobilka uvádí jen jména hlavních designérů, vždy si ale zakládala na tom, aby návrháři pocházeli ze všech koutů světa a tím se vzájemně inspirovali. 911 model Porsche 911 je nejdůležitějším vozem značky, představilo se v roce 1963 a aktuálně se prodává v osmé generaci. Jeho interiéry Vlasta Hatter navrhovala 31 let. 4 z 5 top interiérů Loni v prosinci Porsche v cyklu videí Top 5 zveřejnilo díl věnovaný vzorům čalounění. Čtyři z pěti prezentovaných interiérů navrhla během svého třicetiletého působení v automobilce Vlasta Hatter.

Od autonehody k autodesignu

Mladá a velmi atraktivní třiadvacetiletá Vlasta Rujbrová, rozená Valová, přijela do Německa v únoru 1969 z Brna se svým tehdejším manželem. Chtěla se tu načas uchytit jako modelka. V té době byly hranice ještě otevřené a ona věřila, že se zanedlouho vrátí domů. Odmala milovala módu a vyučila se krejčovou, v krejčovské dílně v Salcburku tak pomáhala navrhovat a také šít nové módní kolekce dámských kabátů a dětského oblečení. Absolvovala pár přehlídek, jenže slibné začátky na německých molech už o dva měsíce později překazila vážná automobilová nehoda.

Celý rok strávila Vlasta v nemocnici, kde jí lékaři zachraňovali nohu před amputací. Dodnes má po zlomeninách holenní kosti a kotníku následky a absolvovala mnoho operací, poslední letos v březnu. "Nejhorší na tom je, že se mi ten večer jet nechtělo, ale přemlouvali mě. Jeli jsme s manželem a jedním přítelem vyzvednout známou na letiště. Nejdříve do nás narazilo jedno auto a pak, když jsme dávali na silnici výstražný trojúhelník, nás smetlo další," vypráví o neštěstí, které se stalo 19. dubna 1969 nedaleko Salcburku. Rok v nemocnici Vlastu donutil naučit se perfektně němčinu, kterou do té doby neovládala. Znamenal ale také definitivní konec s modelingem a nakonec i uzavření cesty domů, kam se podívala až po revoluci 1989. Přestože čelila vážným zdravotním problémům, musela se o sebe v Německu postarat úplně sama, v té době ji totiž navíc opustil manžel. Naštěstí sehnala místo v módním domě paní Rühle, kde strávila několik let.