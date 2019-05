Dva stylově odlišné koncerty špičkových anglických souborů se uskuteční o víkendu v Praze. V sobotu do O2 areny zavítá Jamiroquai, nejslavnější kapela žánru acid jazz. A následující den pod širým nebem v Letňanech vystoupí Muse, jedna z nejznámějších světových formací hrající apokalyptický elektronický rock.

Nejprve k Jamiroquai. Acid jazz je v Česku přehlížený styl, roztancovaný mix soulu, funku, jazzu a diska. Populární byl hlavně v 90. letech minulého století, kdy ho hrály módní kluby v USA, Anglii nebo Japonsku. Nebyl to ale žánr tak dominující a hranice menších sálů překročil málokterý anglický soubor. Podařilo se to především Brand New Heavies a právě Jamiroquai.