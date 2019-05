◼ Klasická hudba

Pocta thereminu

Rudolfinum, Praha, 24. května

Páteční večer na festivalu Pražské jaro bude věnován thereminu. U tohoto elektronického nástroje hráč ovládá výšku i dynamiku tónu, aniž se jej dotýká. Zazní slavná Fantazie od Bohuslava Martinů nebo světová premiéra kompozice Aether čtyřiatřicetiletého českého skladatele Jakuba Rataje, který se obsazením inspiroval právě u Fantazie od Martinů.

◼ Výstava

Čechy−Sasko

Šternberský palác, Praha, od 24. května

V pátek Národní galerie otevírá velkou výstavu ve Šternberském paláci na Pražském hradě. Věnuje se sousedství Čech a Saska a líčí vazby mezi jejich obyvateli, konflikty i usmíření. Výstava má obsahovat obrazy Lucase Cranacha, Oskara Kokoschky či model sochy Quo Vadis sochaře Davida Černého. Tato plastika trabantu na čtyřech lidských nohou je připomínkou událostí z podzimu 1989, kdy se budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze stala dočasným azylem pro občany z NDR.

◼ Hudba

Morrissey

Etienne Records 2019

Po půldruhém roce anglický zpěvák Morrissey vydal nové album California Son, které je od pátku v prodeje také v Česku. Obsahuje coververze dvanácti skladeb amerických písničkářů včetně It's Over od Roye Orbisona, Only a Pawn in Their Game od Boba Dylana nebo Don't Interrupt the Sorrow od Joni Mitchellové.

◼ Literatura

Petra Hůlová

Nakladatelství Torst 2019

O desetiletém Mikym, který nesnáší střídavou péči, nové sourozence i macechu, která prý jemu a jeho bratrům ukradla otce, vypráví nový román české spisovatelky Petry Hůlové. Knihu nazvanou Zlodějka mýho táty v těchto dnech vydává nakladatelství Torst. Podle něj Hůlová "ve světě na prahu katastrofy klade čím dál nepříjemnější otázky".

◼ Film

Aladin

Falcon, v kinech od pátku

Ode dneška začínají kina promítat další Disneyho remake starší pohádky. Roku 1992 firma uvedla kresleného Aladina, nyní stejný příběh jako hraný trikový film natočil Guy Ritchie, autor dvou novodobých celovečerních Sherlocků Holmesů či nedávného Krále Artuše. Džina hraje Will Smith.

◼ Výstava

Eisler−Demek

Jurkovičova vila, Brno, od 24. května

Až do března 2020 bude v brněnské Jurkovičově vile otevřena výstava, na které spolupracovala významná česká designérka Eva Eisler se sochařem Peterem Demkem. Představují práce převážně geometrických forem, které tvoří protiklad k ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče, architekta vily. Ten zemřel v roce 1947.

◼ Klasická hudba

Bohemia Saxophone Quartet

Anežský klášter, Praha, 26. května

V neděli se festival Pražské jaro přesune do Anežského kláštera, kde v české premiéře zazní skladba minimalisty Michaela Nymana nazvaná Out of the Ruins a ve světové premiéře dílo Jany Vöröšové jménem Atlas mraků. Vzniklo na objednávku festivalu a zahraje ho český Bohemia Saxophone Quartet.

◼ Výstava

Laterna magika

Dům umění města Brna, do 28. července

Laterna magika byla na svou dobu progresivní a stále může být zdrojem inspirace pro umělce. Fenomén zrozený v 50. letech minulého století v tehdejším Československu přibližuje výstava v Domě umění města Brna.

Fotogalerie Fotogalerie Tipy na víkend