Po několika měsících příměří se v květnu opět naplno rozjela americko­-čínská obchodní válka. Tvrdě na to zatím doplácí čínská technologická společnost Huawei. Firmu, kterou americké tajné služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou, minulý týden ministerstvo obchodu USA zařadilo na takzvanou černou listinu. Jde o seznam podniků, které nesmí kupovat americké součástky a technologie bez souhlasu vlády Spojených států.

Mezi americkými, ale i dalšími zahraničními firmami, jež s Huaweiem spolupracují, to spustilo řetězovou reakci. Záhy po oznámení restrikcí vůči čínské společnosti se objevila zpráva, že jí americký Google omezí používání svého operačního systému Android. Huawei bude mít možnost dál využívat pouze ty verze Androidu, které jsou veřejně dostupné jako takzvaný open source, může je tedy kdykoli zdarma využít každý zájemce. V příštích modelech chytrých telefonů firmy tak nemusí být dostupné třeba oblíbené služby Google Play Store, Gmail, Chrome a YouTube. Podle odborníků by to výrazně omezilo poptávku po smartphonech čínské společnosti. Huawei je přitom jejich druhým největším světovým producentem a do roku 2020 si vytkl za cíl předstihnout dosavadní jedničku − jihokorejský Samsung.

Nepomůže ani Jágr. Chytrý telefon je chytrý proto, že může spouštět aplikace. To nejde bez operačního systému. Význam mají pouze dva − iOS, který je jen v iPhonech a iPadech a nikdy se to nezmění, a Android od Googlu. Všichni výrobci kromě Applu tedy závisí na jednom zdroji a odstřižení od něj by pro ně bylo katastrofou. Huawei je v Česku velmi silný. Pomohly mu i masivní kampaně s hokejistou Jaromírem Jágrem či snowboardistkou Evou Samkovou. Ovšem degradaci funkčnosti a bezpečnosti, kterou vyhnání ze světa pravého Androidu, zákonitě způsobí, marketing zakrýt nedokáže. Ani kdyby místní pobočka Huaweie angažovala všechny olympijské vítěze, co se kdy v Česku narodili.

Kromě Googlu zmrazila spolupráci s Huaweiem i řada dalších velkých amerických firem. Například společnost Intel, která Huaweii dodává čipy pro počítačové servery, výrobce procesorů a modemů Qualcomm, společnost Xilinx, jež vyrábí čipy pro počítačové sítě, nebo firma Broadcom.

Tvrdé restrikce z minulého týdne vůči čínskému podniku Američané ale toto pondělí poněkud zmírnili, když mu po následující tři měsíce umožnili nakupovat americké zboží. Jde o opatření, jež má pomoci hlavně společnostem, které jsou na technologiích Huaweie závislé. Jak spočítala agentura Reuters, Huawei loni od amerických firem nakoupil zboží asi za 11 miliard dolarů, pro některé menší podniky může být ztráta důležitého zákazníka likvidační. Povolení je zatím platné do 19. srpna, americké ministerstvo obchodu navíc nevyloučilo, že může prodloužit jeho platnost. Mimo jiné to znamená, že společnost Google může majitelům chytrých telefonů Huawei v příštích třech měsících i nadále poskytovat plný přístup k softwarovým aktualizacím a aplikacím.