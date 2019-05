Až poškození čeští spotřebitelé dostanou za dva roky možnost podávat hromadné žaloby, vyplatí se jim jít k soudu i kvůli škodě v řádu stovek korun. Vyplatí se jim třeba i spor s e-shopem kvůli nedodanému zboží. První verzi zákona, který hromadné žaloby zavádí, však soudci, právníci i zástupci bank kritizují. Podle nich by sice pomohl drobným spotřebitelům, zároveň by ale vedl k vydírání firem. Po připomínkách připravuje ministerstvo spravedlnosti novou verzi s přísnějšími podmínkami pro toho, kdo žalobu podá. Ten má být pod větším dohledem a zároveň se má snížit jeho odměna. Podle jedné z autorek Anežky Janouškové by vláda měla upravený návrh dostat v červnu.