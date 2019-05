Kdo je Sven Giegold, nejspíš v Česku i v celé Evropě tuší jen naprosté minimum lidí. Přesto jednoho brzkého rána dokázal vytáhnout z postele někdejšího všemocného německého ministra financí Wolfganga Schäubleho. Giegold byl totiž europoslanec za německé Zelené. "Evropský parlament je silný. Můžeme si dovolit vzbudit Schäubleho o půl šesté ráno a chtít po něm ústupky. A on nám nakonec vyhověl," dmul se Giegold pýchou v březnu roku 2014 po jednom maratonském bruselském vyjednávání. A nepřeháněl. Lidé jména většiny europoslanců neznají, to ale nic nemění na tom, že Evropský parlament je jedna z nejmocnějších institucí Evropské unie. Při jednání o vzniku bankovní unie, na něž Giegold vzpomíná, německý ministr financí musel europoslancům vyjít vstříc, protože jejich souhlas byl pro schválení návrhu nezbytný.

Evropané přesto stále považují europarlament za cosi druhořadého. K zatím posledním eurovolbám v roce 2014 přišlo v celé EU jen něco málo přes 40 procent oprávněných voličů. V národních volbách přitom bývá účast o desítky procent vyšší. V Česku tehdy nehlasovala ani pětina občanů, nižší účast už byla jen na Slovensku. V evropských volbách, které se v Česku konají dnes a zítra, to podle odhadů sociologů nejspíš bude lepší. Ale pravděpodobně půjde jen o nevelký posun.

Z řad současných europoslanců, zvolených v roce 2014, i z jejich předchůdců přitom vzešlo několik skutečných politických hvězd. Některé země unie dnes mají na postu premiéra, prezidenta či klíčového ministra muže či ženy, kteří přišli rovnou z Evropského parlamentu. Co je v Česku jen těžko představitelné, se jinde v Evropě stává častěji než kdykoliv předtím. Polsko má za prezidenta Andrzeje Dudu, Andrej Plenković je chorvatským premiérem, rumunské vládě šéfuje Viorica Dancilaová. Ta byla europoslankyní už od roku 2009, zatímco Duda a Plenković strávili v Evropském parlamentu jen necelé jedno volební období. Některým dalším europoslancům, třeba estonské političce Kaje Kallasové, utekl premiérský post jen těsně − sice zvítězila v estonských parlamentních volbách, ostatní strany ji však nakonec obešly a vytvořily vládu bez ní. Také dřívější pre­miéři Finska a Dánska strávili nejprve několik let v Evropském parlamentu a mnoho dalších politiků s europoslaneckou minulostí je dnes významnými ministry. Na prvním místě Matteo Salvini, ministr vnitra a místopředseda italské vlády, ale fakticky nejmocnější muž současné Itálie. Europoslancem byl téměř 10 let, až do března loňského roku.