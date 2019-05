Půda na poli poblíž Úhřetic na Pardubicku byla ještě před týdnem plná větvících se prasklin. Z tenkého škraloupu rozpukané svrchní vrstvy vyrůstaly nevysoké zelené rostlinky bobu obecného. "Je to hluboké, už se tam schovají prsty," říká farmář Jaroslav Kopista a asi v centimetr široké mezeře mizí první dva články jeho ukazováčku. Deště posledních dní praskliny sice částečně zacelily, ale suchem, které letos postihlo Česko o několik týdnů dříve než loni, jsou půda, voda i rostliny postižené dál.

"S vlhkostí do hloubky 40 cm to jde, mezi 40 a 100 je to ale podstatně horší. A hlavně, v celé oblasti jsou na tom bídně studny do 10 metrů. Předtím tam býval sloupec dva až čtyři metry vody, dnes často nic," říká zemědělec. Menší, než by měly být, jsou i některé rostliny. "Na začátku dubna ještě vypadaly porosty dobře, leden a únor totiž byly lepší než loni. Jenže březen a duben tomu daly ránu. Květen je sice mnohem lepší, ale i tak se bojíme průšvihu. Jak přijde suchý, teplý červen, tak to může udělat paseku," říká farmář, který v roce 1993 obnovil zpustlý, staletí existující rodinný statek.

Na bílé stěně jedné ze stodol je stále zřetelný černý nápis J & R Kopista 1885. "To jsou Jan a Rosálie Kopistovi, Jan byl můj prapraděda, farmu vlastní naše rodina od roku 1629."