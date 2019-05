Tak to je on," říká Jan Sohar v zasedačce své pražské firmy InsightART, když na promítacím plátně ukazuje reprodukci idylické letní krajinky. Malba nese název La Crau s výhledem na Montmajour a podepsaná je jen křestním jménem: Vincent. Vše nasvědčuje, že jde o práci Vincenta van Gogha, který výjevů z okolí vesnice La Crau v Provence na jihu Francie namaloval hned několik. Jenže právě tenhle obraz vzbuzuje pochybnosti. Není totiž jisté, jestli se jedná o dílo slavného Nizozemce, anebo o jeden z mnoha padělků. Za posledních 80 let se objevily pouze dvě malby, které lze výtvarnému bouřlivákovi prokazatelně přičíst. InsightART má ale k dispozici přelomovou technologii, která dokáže expertizu kunsthistoriků podpořit tvrdými daty. Právě proto byl český podnik výtvarnými odborníky vybrán, aby malbu prozkoumal.

"Na úvod jsme za pomoci našeho robotického 3D skeneru vytvořili černobílý rentgenový snímek obrazu ve vysokém rozlišení. Na jeho základě jsme přišli na to, že pod současnou malbou je ještě jedna," popisuje postup Sohar. Na plátno pak promítá její podobu. Když se totiž obraz otočil na výšku a prosvítil rentgenem, objevila se náhle jeho první vrstva se siluetou nahé ženské postavy. "A právě tato silueta odpovídá tomu, jakým způsobem van Gogh maloval akty. Kunsthistorici navíc říkají, že bylo pro van Gogha typické přemalovávat vlastní obrazy, aby ušetřil na nákupu drahých pláten," dodává šéf firmy InsightART. Pak ještě ukazuje barevný rentgenový snímek obrazu: "Díky němu lze odvodit materiálové složení barevných pigmentů. A ty odpovídají tomu, jaké barvy malíři používali v éře van Gogha. Všechny tyto indicie nás vedou k tomu, že se skutečně jedná o dílo nizozemského autora. Konečné slovo ale budou mít až kunsthistorici z van Goghova muzea v Amsterdamu."

Firma InsightART už ověřovala pravost uměleckých děl pro českou nebo dánskou národní galerii, van Goghův obraz je ale v její pětileté historii zatím nejvýznamnější projekt. Firemní skupina Advacam, do níž vedle samého Advacamu a InsightARTu patří ještě společnost Radalytica, se ale může pochlubit i dalšími významnými zakázkami z rozličných oborů. Trojice tuzemských firem pracuje třeba pro americkou vesmírnou agenturu NASA, norský ropný gigant Equinor (dříve Statoil) nebo pro českého výrobce ultralehkých letadel Orličan. Všechny zakázky mají jedno společné: stojí na vývoji prováděném na půdě Evropské agentury pro jaderný výzkum známé pod zkratkou CERN, na němž se podíleli i Češi.

100 milionů korun činil loňský obrat společností ze skupiny Advacam.

Když se vědec spřátelí s podnikatelem

Největší urychlovač částic na světě má pověst špičkového vědeckého zařízení, ve kterém se přední mozky snaží rozluštit taje fyziky mikročástic. Aby bylo možné částice zachytit, zahájili v CERN už před dvěma desítkami let vývoj speciálních rentgenových detektorů v podobě čipů.