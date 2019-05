Další konkurence pro Samsung a Apple

Značka OnePlus představila nový telefon OnePlus 7 Pro s unikátním displejem. AMOLED panel má QHD rozlišení a zobrazená data obnovuje 90x za sekundu, podobně jako iPady Pro. Výsledkem je svižnější odezva telefonu a plynulejší animace. Aby displej nic nenarušovalo, selfie kamera se na požádání vysune z horní hrany telefonu. OnePlus slibuje také extrémně rychlé nabíjení s 50 procenty energie k dispozici za 20 minut. Svižný je OnePlus 7 Pro i díky nejvýkonnějšímu procesoru od Qualcommu, Snapdragonu 855. Nejvýhodnější varianta za 18 tisíc korun má 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data.

První "skládací" počítač na světě

Nový koncept počítače Lenovo tvoří skládací OLED obrazovka s úhlopříčkou 13,3“, kterou lze složit na polovinu. Foto: archiv výrobce

Lenovo představilo ThinkPad bez klávesnice. Nový koncept počítače tvoří skládací OLED obrazovka s úhlopříčkou 13,3", kterou lze složit na polovinu. Systém připomíná smartphone Galaxy Fold, který se kvůli problémům se skládacím displejem zatím nezačal prodávat. Lenovo se ve snaze o prvenství vzdalo i fyzické klávesnice − tu musí uživatel připojit zvlášť. Jenže skládací počítače už existují desítky let a mají klávesnici. Říká se jim notebook nebo laptop.

Průvodce 8bitovým pravěkem

Kniha vás provede i návrhem a stavbou tří vlastních variant osmibitového počítače a jejich programováním. Foto: archiv výrobce

Počítačová obdoba Cesty do pravěku, tak na čtenáře může působit titul PORTY, BAJTY, OSMIBITY, který vydal správce národní internetové domény CZ.NIC a jehož autor je Martin Malý z Hospodářských novin. Kniha vás nejen seznámí s historií osmibitových procesorů i počítačů v čele s Motorolou 6502 a Sinclairem a Atari, ale také vás provede návrhem a stavbou tří vlastních variant osmibitového počítače a jejich programováním. Je to četba výhradně pro geeky, ale o to zajímavější. Kniha je dostupná i v elektronické podobě zdarma na adrese www.osmibity.cz

