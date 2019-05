Každým dalším rokem ve mně roste přesvědčení, že ze všech věcí, kterými se zabývám, jsou moje kosmické aktivity to nejdůležitější," řekl Jeff Bezos v nedávném rozhovoru pro Business Insider. Mezi podnikateli usilujícími o kosmickou turistiku byl přitom Bezos donedávna spíš outsiderem. Zatímco Virgin Galactic Richarda Bransona každý pokusný let svých suborbitálních raketoplánů SpaceShipTwo široce propagovala a navzdory haváriím předem prodala letenky za miliony dolarů, o Bezosovi dlouho téměř nebylo slyšet. Dokud se nevynořil s hotovým systémem New Shepard, který už má za sebou řadu úspěšných kosmických testů bez posádky. Zatím poslední, jedenáctý let 2. května letošního roku naznačil, že Jeff Bezos může být první, kdo odstartuje turistické lety na hranici vesmíru. Bezosovy vesmírné plány ale míří mnohem dál.

Miliony nových Einsteinů

"O vesmír se zajímám od svých pěti let, ale to není ten hlavní důvod. Dělám tuhle práci proto, že chci, aby naše civilizace nestagnovala," vysvětluje svou motivaci Jeff Bezos. "Chci, aby vnuci našich vnuků nežili ve stagnující společnosti, protože to by pro ně bylo demoralizující. Kdybychom zůstali jen na Zemi, naše civilizace by se do fáze stagnace zhroutila už jen kvůli rostoucí populaci a rostoucí potřebě zdrojů. Naproti tomu sluneční soustava s neomezenými zdroji energie a surovin umožní důstojný život bilionům lidí. A kde budou biliony lidí, tam se narodí miliony nových Einsteinů a Mozartů."

Jeff Bezos patří k miliardářům, kteří prohlašují, že podnikají proto, aby měli na splnění svých kosmických snů, tvrdí ale, že Elona Muska (SpaceX), Richarda Bransona (Virgin Galactic), Roberta Bigelowa (Bigelow Aerospace) a další konkurenty na cestě k soukromé kosmonautice moc nesleduje. "Podnikatelé a vynálezci především následují svou zvědavost a nikdy nejsou spokojeni. Soudím, že tuhle energii je třeba využít ve prospěch zákazníků, a ne pro sledování konkurence." Od svých rivalů směřujících do vesmíru se Jeff Bezos liší ještě v jedné věci: jeho kosmické aktivity donedávna probíhaly v utajení a ani teď o publicitu moc nestojí. Raketa New Shepard, která na bílém trupu nese velkou kresbu černého havraního pera, znak jeho kosmické společnosti Blue Origin, proto byla často označována za nejtajemnější raketu současnosti. Dnes už to ale přestává platit.