Nejlepší řešení budoucí prosperity České republiky či příspěvek bank ke kvalitnějšímu životu občanů ČR. Nadšení z šéfů tří ze čtyř bank, které mají nasypat peníze do Babišova Národního rozvojového fondu, doslova tryská. Čtvrtý zatím mlčí. Na rozdíl od České bankovní asociace, podle níž banky dlouhodobě usilovaly o vytvoření podobného fondu, ale zřejmě jim v tom někdo bránil. Až teď, když na ně zaklekl, pardon když je oslovil premiér, se předhánějí, jak celou dobu, co působí na českém trhu, jim vlastně nešlo o nic jiného, než aby mohly věnovat Dolní Lhotě peníze na to, aby si postavila mateřskou školu.

Skoro by člověk věřil, že hrozba bankovní daně, která vychází minimálně dvakrát dráž než avizovaný rozvojový fond, v nadšení představitelů bank nehraje absolutně žádnou roli. Že se to jen tak časově čirou náhodou sešlo.