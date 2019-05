Jednou z pozoruhodných charakteristik dítěte je, že má přecitlivělost vůči spravedlnosti. Je to právě dítě, od koho neustále slýcháme "to není fér" a "to není spravedlivé". Dítě je známo tím, že upřednostní svoji nevýhodu, jenom aby nebyl nespravedlivě zvýhodněn někdo jiný. Mám pocit, že kdyby světu vládly děti, staraly by se zejména o to, aby "to bylo fér" nebo aby to bylo spravedlivé. Aby všichni měli tak nějak stejně hezký život a měli se podobně dobře.

Friedrich Nietzsche kdysi přišel s myšlenkou nadčlověka, toť jeho nechvalně známý koncept übermensch, což se do angličtiny překládá jako superman. Pokud se člověk podívá na dnešní (nad)produkci supermanů a různých superhrdinů (sága Avengers se nadlidmi jen hemží), zdá se, že koncept nadčlověka nás nicméně fascinovat nepřestává.

Nietzsche si vývoj představoval biologicky a nemohl předpokládat tak dramatický technologický pokrok, jehož jsme my nyní svědky. Filozofové začínají hovořit o transhumanismu − že si člověk pomocí technologií ze sebe vyrobí nadčlověka, boho-člověka. Dnes si tedy jeho vizi snadno můžeme domyslet dále a detailněji právě pomocí technologie.