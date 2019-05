Populisté všude na světě se zaklínají tím, že myslí na blaho národa. A slibují, jak zatočí s dosavadní zkorumpovanou elitou, která myslí jen na svůj prospěch, nikoliv na prosperitu obyčejných lidí. Konce bývají všude podobné. Co se liší, je doba, za jakou vyjde najevo, že jde jen o prázdná slova.

Opět nám to ukázali rakouští svobodní. Svou popularitu založili na závazku, že ukončí systém, v němž si prakticky vše mezi sebou dělily dvě tradičně vládnoucí strany, tedy sociální demokraté a lidovci. Jak jejich tvrzení o vyčištění Augiášova chléva vypadá v praxi, jsme viděli, když vyšlo najevo, že šéf protiimigračně zaměřených svobodných Heinz-Christian Strache (na horním snímku vpravo) sliboval miliardové státní zakázky Rusům výměnou za to, že ovládnou hlavní bulvární deník a přinutí ho psát v jeho prospěch.

Kancléř Sebastian Kurz (vlevo) následně tento týden z vlády vyhodil ministra vnitra za svobodné. Koalice se mu kvůli tomu rozpadla úplně, ale to není tak podstatné. Důležitější je, že se jasně ukázalo, co jsou svobodní zač. A nejen oni − šéf populistické Strany pro brexit Nigel Farage si zase nechal platit svůj nákladný životní styl jistým britským miliardářem.

To vše rozhodně neznamená, že by se voliči od populistů odvrátili. Holt jim tolerují víc než tradičním politikům. Dobře to ostatně známe i z Česka.