HN: Jak vás napadlo dělat divadelní a hudební festival v areálu psychiatrie?

Tyhle věci mají vždycky nějaký vývoj. U mě to souviselo s tím, že jsem v roce 1988 prodělal klíšťovou encefalitidu. A to poměrně pikantním způsobem. Měl jsem po maturitě a společně s kamarády jsem ji dva měsíce zapíjel v kempu Velký vír na Orlíku.

HN: Dva měsíce? To muselo být docela divoké.

Bylo to hodně bujaré. Klíště jsem chytil tak, že jsem chodil s jednou holkou do křoví. Kluci se mi smáli, že mám na zádech klíště velké jako batoh. A ještě než jsme odtamtud odjeli, začalo se mi měnit vnímání. Trpěl jsem představami, že například měřím tři metry a podobně.

HN: A to způsobila encefalitida?

Ano, jenže to jsem netušil. Nejdřív jsem to přikládal vlivu alkoholu a zkoušel to přepít, ale to nefungovalo. Co vám mám povídat. Bylo mi osmnáct, poslední volné léto po škole. Komunismus navíc neskýtal žádnou velkou budoucnost, takže naším cílem bylo celé léto pít. Byl jsem rád, že jsem to přežil. A zároveň mě komplikace způsobené klíšťovou encefalitidou nějak upozornily na problémy duševního zdraví. Což později vyústilo ve festival.

Robert Kozler (49) ◼ Vyrůstal na pražském Spořilově, vystudoval Střední průmyslovou školu strojní V Úžlabině. Na počátku 90. let minulého století spolupracoval s divadlem Sklep, jemuž několik let dělal manažera.

◼ Přestože měl Robert Kozler i hudební ambice, zvítězilo u něj pořádání festivalu Mezi ploty, jehož první ročník se konal v roce 1992. "Nejsem opravdový hudebník, nikdy jsem veřejně nevystupoval. Ale Danu Šustrovi z Tiché dohody se líbí moje písničky, melodie a zpěv, a tak mi občas říká, proč si na ně zase neudělám čas. Dneska ovšem všechnu svou energii dávám do festivalu," vysvětluje.

◼ Energii mu dodává osmiletá dcera Rozárka. "Kdybyste se mě zeptal před deseti lety, na co se těším, popsal bych vám nějakou pitomost. Třeba že se těším, až pojedu do Francie. Dnes se těším na to, že s dcerou budeme mít hravé léto a strávíme spolu spoustu času."

HN: Na jaké střední škole jste maturoval?

Na strojní průmyslovce, dělal jsem obor konstrukce. Vůbec mě to nezajímalo a ani jsem tomu nerozuměl. Až ve třetím ročníku jsem pochopil, že ozubená kolečka mají také nějaký boční rozměr. Že nejsou placatá. Technické výkresy mi připadaly jako vystřihovánky. Protože mě ale profesoři měli docela rádi a pochopili, že nejsem úplně k ničemu, tak mně dopomohli k tomu, abych tu školu dokončil. Že bych ale byl nějak významný absolvent té školy, tak to určitě ne.

HN: Strojní průmyslovka ale nebyla typickým vzděláním budoucího hudebníka a producenta.

Na té škole byly dva tábory. Jeden tvořily děti rodičů z ÚV KSČ a ty se vyznačovaly tím, že nám ostatním vykrádaly šatny. No a druhý tábor byly děti disidentů, jako třeba Vojta Havel, syn Ivana Havla. Nevím, jestli to takhle bylo namixované schválně, anebo to byla náhoda. Každopádně mezi těmi dvěma tábory byli ostatní včetně mě.

HN: Mluvil jste o komplikacích spojených s klíšťovou encefalitidou. Jak vážné byly?

Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Bylo to šílené. Původně jsem to považoval za permanentní kocovinu, ale po konzultacích s kamarády jsem musel uznat, že to asi kocovina nebude. Viděl jsem třeba tři stromy tam, kde byl evidentně jen jeden. Skončil jsem na Bulovce. Dělali mi několik lumbálních punkcí a skončil jsem na několik měsíců na lůžku. Do toho se začaly objevovat nejrůznější fobie a úzkosti.

HN: Od toho je ale k založení festivalu docela daleko.

Je a není. Mě to každopádně nasměrovalo k věcem, které chci dělat. Součástí mého uzdravování bylo to, že jsem objevil strašnou vášeň pro umění. S kamarádem z průmyslovky jsme začali psát básničky a chodili na Nový Svět na Hradčanech. Bylo to pro mě důležité. I když jsem se necítil dobře, věděl jsem, že se tam musím nějak domotat. A duše i tělo se začaly uzdravovat. Přestala mě bolet hlava, mizely závratě i pocity nevolnosti.

HN: Jak to změnil konec roku 1989?

Samozřejmě zásadně, jako životy mnoha lidí. My jsme s tím kamarádem zašli do Revolver Revue a Vokna, jestli by nám nepůjčili cyklostyl. Protože začala svoboda a oni už mohli vydávat oficiálně. A my si na tom cyklostylu začali vydávat vlastní básničky. Z mého bytu na Spořilově, odkud se naši odstěhovali a já tam zůstal sám, jsme udělali něco jako redakci a tiskárnu. Stránky vylezlé z cyklostylu jsme věšeli na šňůry od prádla.