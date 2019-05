Nejbohatší Čech Petr Kellner vybudoval z Home Creditu největšího nebankovního poskytovatele spotřebitelských půjček na světě. A letos se připravuje na transakci, která má firmě pojistit dominantní pozici na asijských trzích, hlavně v Číně.

Podle informací HN chystá Kellnerova finanční skupina PPF na podzim prodej části akcií Home Creditu přes burzu v Hongkongu. V plánu je prodat investorům akcie asijské části firmy, a operaci tak budou předcházet i změny ve struktuře skupiny.

Podle zdrojů, které s HN mluvily pod podmínkou anonymity, jsou přípravy na takzvaný primární úpis akcií, označované anglickou zkratkou IPO, v pokročilé fázi. PPF už dokonce vybrala i nadnárodní banky, které by úpis koordinovaly. Do konce června by vlastníci firmy měli definitivně rozhodnout, zda transakci spustí. Mluvčí PPF Jitka Tkadlecová a mluvčí skupiny Home Credit Milan Tománek HN řekli, že "spekulace trhu" nekomentují.

PPF vlastní v Home Creditu podíl 91,12 procenta, zbytek ovládá ­firma Emma Capital Kellnerova spolupracovníka Jiřího Šmejce, který je v Home Creditu předsedou představenstva. Nedávný prodej minoritního podílu mezi oběma akcionáři ocenil splátkovou firmu na 8,5 miliardy eur.