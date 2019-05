Ode čtvrtka do neděle voliči všech 28 členských zemí EU rozhodují o novém složení Evropského parlamentu. Výsledky voleb se budou hodnotit ve dvou základních rovinách − evropské a národní. Čeká se na to, jak dalece v unii posílí názory, že místo pokračování v integraci by měly spíše posilovat pravomoci jednotlivých vlád. V každém členském státě zároveň volby poslouží jako test aktuální podpory vládních i opozičních stran.

České občany evropské volby tradičně příliš nelákají. Před pěti lety hlasovalo o obsazení 21 českých mandátů v europarlamentu jen zhruba 18 procent voličů. Podle průzkumů by tentokrát volební účast mohla přesáhnout 25 procent, zkušenosti z minulých evropských voleb však varují, že odhady mohou být nadhodnocené. V Česku se do europarlamentu volí v pátek a v sobotu.