Počítání výplat lidí v exekuci rozhodně nepatří k nejoblíbenějším činnostem mzdových účetních. Složité výpočty srážek ze mzdy ale nejsou jedinou administrativní komplikací, jež se pojí se zaměstnanci, kteří mají exekuci. Jejich zaměstnavatelé musí také o těchto pracovnících sdělovat exekutorům řadu dat. V případě, že tak neučiní, hrozí jim pokuta až do výše padesáti tisíc korun. Tato povinnost a s ní spojené sankce byly zvoleny letošním vítězem ankety Absurdita roku. Výsledky ankety včera v Praze vyhlásily Hospodářské noviny.

Anketa je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku. Ve finále soutěže se mezi sebou utkalo celkem devět absurdit. O konečném vítězi pak rozhodla veřejnost v on-line hlasování.

Co firmám na letošní vítězné absurditě vadí především, je povinnost rychle zareagovat na výzvy exekutorů k "součinnosti". Ty jim začnou chodit poté, co nového zaměstnance s exekucí přijmou. Exekutoři jsou napojeni na registr zdravotních pojišťoven a jejich automatické systémy začnou chrlit datové zprávy s rozkazy, co všechno jsou dotčené firmy povinné udělat a dodržet. Zmíněná součinnost však v zákoně není přesně definovaná.