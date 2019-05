Václav Klaus mladší nám nesebere ani jeden hlas, prohlásil v rozhovoru pro HN předseda ODS Petr Fiala. Předvolební výroky politiků jsou sice specifický žánr a radno je brát vážně asi jako budovatelskou poezii padesátých let, ale tohle je přece jen příliš. Samozřejmě že ODS odchodem Klause ztráty utrpí. Vidí to každý, kdo umí zapnout Facebook. Klaus tam má přes sto tisíc fanoušků a jeho fotky ve společnosti vysmátých příznivců také nevypadají jako výsledek práce s Photoshopem. Nezanedbatelné množství voličů půjde za ním a Fiala to samozřejmě ví.

Otázka, kterou má cenu se seriózně zabývat, je jiná: Dokáže ODS doplnit ztráty "náborem" liberálů, kteří kvůli antiunijnímu třeštění Klause juniora ODS dosud volit nemohli? Jisté to není, ale vcelku dobrá šance tu je. Pokud jde o evropské volby, nahrává ODS to, že zastává podobnou pozici jako většina Čechů. Podle průzkumu STEM si 55 procent voličů myslí, že v unii jsou nutné změny, ale měli bychom v ní každopádně zůstat. Přesvědčených czexitářů, na které se obrací Klaus junior, je jen 11 procent. To pro Fialovu stranu není špatná výchozí pozice. Pokud jde o výhled do voleb sněmovních, může ODS těžit z toho, že liberální strany, TOP 09 a STAN, zvolna zaplouvají pod pětiprocentní hranici a jejich voliči se mohou začít poohlížet po perspektivnější partii.

Fiala tak nakonec může mít pravdu v tom smyslu, že odchod Klause juniora nebude v matematickém vyjádření znamenat ztrátu. Někteří voliči odejdou, jiní přijdou. Hra s nulovým součtem. Problém strany je jiný, pokud má ambici v dalších volbách sestavovat vládu, nestačí, když bude vyrovnávat ztráty, ale musí začít růst. A to se už rok neděje. ODS je sice stabilně druhou až třetí nejsilnější stranou, ale preference stagnují kolem patnácti procent. A nerozšiřuje se ani voličský potenciál, který není ani dvacetiprocentní. Otázka zní, jestli Fialova metoda drobných krůčků směrem vzhůru nedosáhla svého limitu.

